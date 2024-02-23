В Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Они начались памятной церемонией на Мемориале Славы Барнаула

23 февраля в Барнауле прошло возложении цветов на Мемориале Славы. По традиции, участие в нем приняли представители городской и краевой власти, общественных организаций.

Открылась памятная церемония минутой молчания, которую предваряли строки из одноименного стихотворения Светланы Шаровой, передают в администрации города.

Губернатор края Виктор Томенко возложил цветы к скульптурной группе “Прощание”, монументу павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена “Золотая Звезда”, а также к пантеону с именами погибших воинов, сообщили в региональном правительстве.

Взято отсюда