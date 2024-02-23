реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Барнауле с участием военных прошло возложение цветов к Мемориалу Славы. Фото

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Они начались памятной церемонией на Мемориале Славы Барнаула

23 февраля в Барнауле прошло возложении цветов на Мемориале Славы. По традиции, участие в нем приняли представители городской и краевой власти, общественных организаций.

Открылась памятная церемония минутой молчания, которую предваряли строки из одноименного стихотворения Светланы Шаровой, передают в администрации города.

Губернатор края Виктор Томенко возложил цветы к скульптурной группе “Прощание”, монументу павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена “Золотая Звезда”, а также к пантеону с именами погибших воинов, сообщили в региональном правительстве.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Ученые рассказали об инфекции, которая может привести к язве роговицы

Ученые рассказали об инфекции, которая может привести к язве роговицы

JAMA: вызывающая язву роговицы инфекция в два раза чаще встречается в селах…

Узнать больше
Цены на новостройки в КНР за январь упали еще на 0,3%, несмотря на господдержку

Цены на новостройки в КНР за январь упали еще на 0,3%, несмотря на господдержку

В январе цены на новое жилье в Китае упали еще на 0,3% месяц…

Узнать больше
Экзоскелет для людей с ослабленными ногами готовится к выходу на рынок

Экзоскелет для людей с ослабленными ногами готовится к выходу на рынок

MedicalXpress: экзоскелет для ног TWIN готовится к выходу на рынок В Италии разработали…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp