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В Барнауле сбивают снежные навесы с крыш и борются со льдом во дворах

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В Барнауле устраняют последствия разгула непогоды и погодных качелей, когда температура за сутки может измениться на десятки градусов

В Барнауле усилили работу по очистке кровель и дворов от снега и наледи, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, в Октябрьском районе накануне очистили крыши многоквартирных домов по улицам Профинтерна, 42а, 44б; Союза Республик, 38; Смольная, 50, Октябрят, 39; Цаплина, 112; проспекту Калинина, 3 и другим адресам. Также в районе усиленно очищают дворы от снега и посыпают пешеходные зоны песчано-соляной смесью.

В Железнодорожном районе также очищают кровли от снега, сосулек и убирают придомовые территории. Накануне очистили крыши многоквартирных домов по адресам: Солнцева, 11 и 13; Северо-Западная, 214; Георгия Исакова, 146а и др.

Управляющие организации Ленинского района убрали снежные навесы и наледь с кровель жилых домов по адресам: ул. Юрина 237, 241; ул. Георгия Исакова, 151; ул. Антона Петрова, 197; ул. Советской Армии, 142а.

Управляющие компании микрорайона Новосиликатный Индустриального района чистят крыши двухэтажных домов от сосулек, образовавшихся в связи с нестабильными погодными условиями. В частности, они сбили сосульки с кровель домов по адресам: ул. Новосибирская, 3, 7, 9; ул. Фестивальная, 4, 6.

Кроме того, управляющие организации выполнили механизированную очистку придомовых территорий по адресам: Павловский тракт, 66, 70, 215, 231, 237; ул. Балтийская, 55, 61, 63, 71; ул. Попова, 143, 186; ул. Георгиева, 57; ул. Сухэ-Батора, 8, 12; ул. Сиреневая, 3; ул. Малахова, 171.

Барнаульцам напомнили, что в случае если уборка территорий и крыш от снега и наледи не проводится, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в круглосуточную диспетчерскую администраций районов:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25.

Взято отсюда

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