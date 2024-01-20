Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

Родители вместе с детьми поели шаурму в популярном заведении краевой столицы, а на утро всем стало плохо – появились симптомы отравления

Жительница Барнаула Анастасия рассказала “Толку”, что ее семья отравилась шаурмой в одном из ресторанов сети быстрого питания.

“Ночью начало рвать сына (5 лет), поднялась температура 38,7. Затем дочь (11 лет), те же симптомы (рвота, диарея, температура). Вызвали скорую, их вместе с мужем забрали в детскую инфекционную. Я поехать не смогла, у меня еще двое маленьких детей, 3 года дочь и 2 месяца грудничок (они шаурму не ели в силу возраста)”, – рассказала горожанка.

У женщины наблюдаются аналогичные симптомы, однако она пока лечится самостоятельно.

“Планирую написать претензию на имя руководства заведения на некачественный продукт, как только немного приду в себя”, – отметила пострадавшая.

Жительница Барнаула также намерена отнести остатки еды на экспертизу, чтобы выяснить истинную причину отравления.

Напомним, что в конце ноября в Барнауле массово отравились посетители кофейни “Йель”. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Само заведение временно закрыли.

Взято отсюда