Школа. Парты Фото: pixabay

Напавший школьник, как рассказали в комитете по образованию города, на профилактических учетах не состоит. В СМИ писали, что его якобы до этого замечали за курением вейпов

В барнаульской школе №24 подросток ударил одноклассника молотком по голове, заявили в городском комитете по образованию.

Инцидент случился на перемене в кабинете ИЗО. Семиклассник сидел в телефоне, когда почувствовал удар по затылку. На место вызвали полицию, а ребенку оказали первую помощь. Позже вместе с родителями пострадавшего отправили в больницу, где у него диагностировали ушиб мягких тканей.

В настоящее время состояние школьника удовлетворительное. Госпитализация подростку не потребовалась.

В кабинете директора школы в присутствии педагогов, очевидцев, родителей и психолога провели расследование и выяснили, что никаких конфликтов у подростков не было. Сам нападавший рассказал, что принес молоток из дома и якобы был готов ударить любого, кто попадется под руку, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Комитет по образованию Барнаула взял ситуацию на контроль.

Ранее стало известно, что барнаулец, который в автобусе угрожал школьнику ножом, отправился в колонию. До этого мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж.

Взято отсюда