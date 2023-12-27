В Барнауле скоро откроется известная горка дедушки Славы

В Барнауле готовится к открытию горка дедушки Славы. Второй год подряд ее возводят на новом месте.

Больше 20 лет барнаулец Вячеслав Замышляев строил на окраине города горку. Изначально мужчина возвел ее для внуков, а потом эта зимняя забава полюбилась и местной детворе. Свою горку он назвал Ледянкой, а все, кто любил проводить на ней время, «горкой дедушки Славы».

Но в прошлом году после конфликта с соседями, которые были недовольны шумом и гамом, ее снесли, Однако «последователи дела дедушки Славы» начали обустраивать ее на новом месте. Горку перенесли со старого места год назад, а в нынешнем ее обустраивают здесь снова .

В декабре снега было мало, поэтому его пришлось подзовить. Завезли уже шесть КамАЗов, чтобы отсыпать склоны. Теперь осталось укатать снегоходами – и горка будет готова к встрече гостей, пишут Вести22.

В этом месте также катают на снегоходах, сдают оборудование в аренду. Но со своими санками или «ватрушкой» на горке можно кататься бесплатно.

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Взято отсюда.

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