В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства смерти 18-летнего парня

На теле молодого человека обнаружены ножевые ранения

В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства убийства 18-летнего парня. Его тело с ножевыми ранениями обнаружили в квартире многоэтажного жилого дома, сообщает СК России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, в квартире находилось трое молодых людей, которые употребляли наркотические средства. В результате таких посиделок один из парней получил множественные ножевые ранения. После смертельного инцидента 19-летний хозяин квартиры выбежал полураздетый на улицу с ножом в руках, где его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причастности молодого человека к совершению особо тяжкого преступления.

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Взято отсюда