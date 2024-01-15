В Барнауле сломалось несколько светофоров из-за непогоды

Утром 15 января в мэрии Барнаула сообщили о временном отключении нескольких светофоров. Причиной тому стали повреждения оборудования из-за непогоды.
Речь идет о следующих устройствах:
В настоящее время специалисты уже ремонтируют указанные светофоры.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, а также соблюдать требования знаков и правил дорожного движения.
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