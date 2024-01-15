реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле сломалось несколько светофоров из-за непогоды

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле сломалось несколько светофоров из-за непогоды

Утром 15 января в мэрии Барнаула сообщили о временном отключении нескольких светофоров. Причиной тому стали повреждения оборудования из-за непогоды.

Речь идет о следующих устройствах:

  • улица Власихинская, 65 (ТЦ «Волна»);
  • пересечение улиц Германа Титова и 40 лет Октября;
  • пересечение улиц Советской Армии и Минской.

    • В настоящее время специалисты уже ремонтируют указанные светофоры.

    Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, а также соблюдать требования знаков и правил дорожного движения.

    >

    Еще читают

    Взято отсюда.

    новости алтай горно алтайск , новости горно алтайска и республики алтай ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Гороскоп

    Откройтесь миру. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 января

    15.01.2024

     Происшествия

    В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

    15.01.2024

     Происшествия

    16 человек спасли сотрудники МЧС из задымленной многоэтажки в Барнауле

    15.01.2024

     Происшествия

    “Днище и проститутка”. Волочкова ответила Джигурде за “слив” их пьяного танца

    15.01.2024

     Происшествия

    Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин

    15.01.2024

     Происшествия

    Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

    15.01.2024

     Новости Рубцовск

    Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву

    15.01.2024

     Интересное

    Джигурда и Волочкова оскандалились из-за откровенного видео со стянутыми штанами

    15.01.2024

     Интересное

    Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

    15.01.2024

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    толк
    Алтапресс

    РЕКЛАМА

    22бот
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске