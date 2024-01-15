В Барнауле сломалось несколько светофоров из-за непогоды

Утром 15 января в мэрии Барнаула сообщили о временном отключении нескольких светофоров. Причиной тому стали повреждения оборудования из-за непогоды.

Речь идет о следующих устройствах:

улица Власихинская, 65 (ТЦ «Волна»);

пересечение улиц Германа Титова и 40 лет Октября;

пересечение улиц Советской Армии и Минской.

В настоящее время специалисты уже ремонтируют указанные светофоры.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, а также соблюдать требования знаков и правил дорожного движения.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости горно алтайска и республики алтай ,