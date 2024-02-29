В Барнауле снесли очередной аварийный дом

В Барнауле завершились работы по сносу аварийного двухэтажного дома по адресу: пр. Ленина, 129.

Этот многоквартирный дом был построен в 1950 году, а в 2020 был признан аварийным.

Дом расселили по городской программе «Барнаул — комфортный город», сообщает пресс-служба городской мэрии.

2023 году в Железнодорожном районе Барнаула снесли 20 аварийных многоквартирных домов. В 2024 году эта работа продолжается.

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