Снос дома Фото: Пресс-центр городской администрации

Самое молодое из зданий, от которых предстоит избавиться городу, построено всего лишь в 1987 году. При этом работы по его сносу обойдутся достаточно дешево

Мэрия Барнаула ищет подрядчиков, которые займутся сносом еще пяти аварийных домов. Информация об этом размещена на портале ЕИС “Закупки”.

На этот раз в “расстрельный список” попали здания, расположенные по адресам:

ул. Смирнова, 98 (начальная стоимость 4,7 млн рублей);

переулок Колхозный, 32 (начальная стоимость 941,3 тысячи рублей);

переулок Трудовой, 12 (начальная стоимость 1,1 млн рублей);

ул. Пролетарская, 11а (начальная стоимость 3 млн рублей);

ул. Силикатная,9 (начальная стоимость 3,9 млн рублей).

Источник

город горняк

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