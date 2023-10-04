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В Барнауле снесут очередной аварийный двухэтажный дом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ул. Витебская, 3 Фото: barnaul.org

С начала 2023 года в Железнодорожном районе снесли 13 аварийных многоквартирных домов. Скоро это ждет еще одну двухэтажку

В Барнауле двухэтажный многоквартирный дом по улице Витебская, 3 передали подрядчику для сноса, сообщили в администрации города.

Кирпичную двухэтажку с деревянными перекрытиями ввели в эксплуатацию в 1955 году.

В 2012 году дом признали аварийным, после чего расселили по краевой программе “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” на 2019-2025 годы.

Как уже сообщалось, для сноса домов производится отключение от систем инженерно-технического обеспечения и разработка проекта организации работ.

Ранее в Барнауле снесли аварийную четырехэтажку на Советской Армии.

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