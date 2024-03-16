В Барнауле состоялась презентация книги «Святитель Иаков : Золотая цепь звезд небесных»

16 марта 2024 г. в зале советов Алтайской митрополии состоялась презентация книги Святитель Иаков: Золотая цепь звезд небесных. Жизнь, подвиги мученическая кончина епископа Оренбургского и архиепископа Барнаульского Иакова (Маскаева).

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий представил гостям соавтора книги правнука священномученика Иакова (Маскаева) Константина Дмитриевича Маскаева.

Далее Константин Дмитриевич презентовал издание:

Высокопреосвященнейший владыка, всечестные отцы, братья сестры, я с большой глубокой радостью я представляю вам издание, которое только что увидело свет, это итог 20-летних изысканий архивной работы, корректировки сведений, совместная моя работа с архимандритом Никандром (Анпилоговым).

Господь так устроил, предки архимандрита Никандра, его прабабушки и бабушка знали семью священномученика Иакова, когда он был ещё молодым иереем, не так давно окончившим Оренбургскую духовную семинарию. Предки архимандрита Никандра лично знали семью Маскаевых вместе воспитывали детей владыки Иакова, и сохранили об этом такую добрую светлую память.

С большой благодарностью должен сказать, что эта книга появилась по молитвам священномученика Иакова, потому что открылись очень многие сведения, которые были недоступны, и особенно в последние годы, нам удалось уточнить многие даты и события, которые прежде попадая в милицейские протоколы были недостаточно достоверны.

И вот, к счастью, мы многие моменты привели в порядок и перед вами на сегодня наиболее полное жизнеописание служения, подвига и мученической кончины священномученика Иакова.

Необходимо отметить, что это уже второе издание из серии Золотая цепь звёзд небесных в твердом переплете на мелованной бумаге с цветными иллюстрациями.

В завершение митрополит Сергий поблагодарил Константина за труды на благо Святой Церкви.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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