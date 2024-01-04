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В Барнауле спасатели помогли пенсионерке, спустившись на ее балкон с крыши

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В Барнауле спасатели помогли пенсионерке, спустившись на ее балкон с крыши

Барнаульские спасатели помогли эвакуировать 78-летнюю женщину, которой стало плохо в квартире. Чтобы в нее попасть, им потребовалось альпинистское снаряжение.

Спасатели получили сообщение о том, что пожилой жительнице Барнаула стало плохо в своей квартире. Открыть дверь самостоятельно она не могла.

Спасатели успешно проникли в квартиру женщины, спустившись с крыши на балкон с помощью альпинистского снаряжения, сообщает пресс-служба Управления ГОЧС и ПБ по Алтайскому краю.

После того, как женщину перенесли на мягких носилках из квартиры, она была передана медицинскому персоналу. В настоящее время она находится под наблюдением врачей в одной из больниц.

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Взято отсюда.

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