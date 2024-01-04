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В Барнауле спасатели спустились с крыши и спасли попавшую в беду женщину

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В Барнауле спасатели спустились с крыши и спасли попавшую в беду женщину

Спасатели. Эвакуация. Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Женщине потребовалась помощь медиков, но она не могла самостоятельно выйти из квартиры. Тогда на место происшествия направили дежурную бригаду спасателей

В Барнауле 2 января спасли 77-летнюю женщину, которой требовалась медицинская помощь. Ситуация осложнялась тем, что самостоятельно пенсионерка не могла встать. Тогда сотрудники регионального управления ГОЧС и ПБ спустились с крыши и смогли эвакуировать хозяйку квартиры, сообщили в ведомстве.

“Спасатели, используя альпинистское снаряжение и слесарный инструмент, проникли в квартиру через крышу дома и открыли дверь изнутри”, – говорится в сообщении.

На мягких носилках пострадавшую перенесли из квартиры в машину скорой помощи. Женщину госпитализировали в одну из краевых больниц.

Взято отсюда

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