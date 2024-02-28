Пожар вспыхнул в то время, когда люди в доме спали. Звенья газодымозащитной службы вывели троих человек из опасной зоны

Ночью 28 февраля в барнаульском поселке Восточном произошел пожар в частном доме, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Когда на место прибыли огнеборцы, строение горело открытым огнем. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

Через окно из задымленной зоны спасли двух женщин и мужчину. Во время пожара люди спали и сильно надышались дымом. Их передали медикам скорой помощи.

Пожар ликвидировали на площади около 70 кв.м. В тушении участвовали около 40 человек и девять единиц пожарной техники. Причина происшествия устанавливается.

Ранее пожилой житель Барнаула погиб при пожаре в пятиэтажке.

Взято отсюда