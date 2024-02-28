реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле спасли троих человек из горящего дома в поселке Восточном

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пожар вспыхнул в то время, когда люди в доме спали. Звенья газодымозащитной службы вывели троих человек из опасной зоны

Ночью 28 февраля в барнаульском поселке Восточном произошел пожар в частном доме, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Когда на место прибыли огнеборцы, строение горело открытым огнем. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

Через окно из задымленной зоны спасли двух женщин и мужчину. Во время пожара люди спали и сильно надышались дымом. Их передали медикам скорой помощи.

Пожар ликвидировали на площади около 70 кв.м. В тушении участвовали около 40 человек и девять единиц пожарной техники. Причина происшествия устанавливается.

Ранее пожилой житель Барнаула погиб при пожаре в пятиэтажке.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В России назвали сроки обмена замороженными активами

В России назвали сроки обмена замороженными активами

Замглавы Минфина: обмен заблокированными активами россиян продлится полгода Механизм обмена…

Узнать больше
В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

Представитель ЕК Макфи анонсировал отказ от поставок газа из РФ…

Узнать больше
В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

НПО ЦВБП: в зону СВО поставят модернизированную платформу-робот СЭМ-350 Роботизированную…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp