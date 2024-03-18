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В Барнауле спасший пенсионерку от мошенников таксист оказался популярным блогером

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В Барнауле спасший пенсионерку от мошенников таксист оказался популярным блогером

Такси Фото: unsplash.com

Роман с товарищами снимал треш-ролики, которые набирали миллионы просмотров, но после конфликта он покинул проект и стал водителем такси

В Барнауле водитель такси отговорил 80-летнюю пассажирку переводить деньги на счет преступников. Как оказалось, Роман Коваленко был одним из ведущих шоу, которое выходит на YouTube-канале “Дюшес” и 8 млн подписчиков знают его под именем Ромарио, пишет “КП-Барнаул”,

Парни снимают треш-ролики, например, есть видео, где они плавают в бассейне, заполненном змеями. В феврале 2022 года из-за конфликта с участниками блогер покинул проект, переехал в Барнаул и теперь работает в такси, где недавно и помог доверчивой женщине.

“В этом поступке нет героизма. В целом стараюсь поступать по совести, всегда. Работа в такси самая обычная, но чтобы ни происходило – всегда стараюсь помочь. Кто-то колесом застрял или дорогу надо помочь перейти – остановлюсь и помогу. Считаю так: сегодня я кому-то помог, завтра мне помогут”, – говорит блогер.

Ранее в Алтайском крае задержали 17-летнего курьера, который работал на мошенников. Он забирал деньги у пожилых людей и уезжал на такси.

Взято отсюда

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