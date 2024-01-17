На церемонии присутствовали представители военного командования, родственники призывников и другие. Новобранцы произнесли слова клятвы и приготовились к отбытию в свои части

На барнаульском Мемориале Славы 14 января состоялся торжественный ритуал принятия Военной присяги. В нем участвовал личный состав частей Воздушно-космических сил России, дислоцируемых на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба администрации города.

Новобранцы произнесли слова клятвы в присутствии представителей военного командования, ветеранов боевых действий, городской администрации и родственников. Они приготовились к отбытию в части для дальнейшего выполнения задач по охране и обороне.

Взято отсюда