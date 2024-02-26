26 февраля на базе школы №132 стартовал муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая». Этот престижный конкурс проводится с целью выявления наиболее талантливых педагогов, которые с огромной любовью и энтузиазмом вкладывают свои знания и опыт в воспитание нового поколения.

Поприветствовать участников конкурса пришли почётные гости: заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук, председатель Барнаульской городской организации Профсоюза работников образования Тамара Лесовых, председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева. Гости выразили свою гордость и благодарность всем учителям, которые каждый день вносят свой вклад в развитие детей. Они отметили, что учительская профессия требует огромного терпения, энергии и мудрости, и учителя нашего города демонстрируют все эти качества в полной мере.

«Мы верим, что наш город изобилует талантливыми и энергичными педагогами, которые заслуживают искреннюю поддержку и восхищение. Именно поэтому конкурс «Учитель года» продолжает оставаться одним из самых ожидаемых событий в нашем педагогическом сообществе. Мы неуклонно движемся вперёд, открывая новые горизонты в сфере образования и воспитания молодёжи» – отмечает Наталья Михальчук.

В этом году в конкурсе профессионального мастерства участвуют 33 педагога. Конкурсная программа начинается 26 февраля и продлится до 1 марта. Участникам предстоит презентовать свой опыт работы, пройти конкурсные задания «Открытый урок» и «Воспитательное мероприятие». Финалисты конкурса представят на суд жюри «Мастер-класс» и будут отстаивать свою точку зрения во время «Круглого стола».

Оценивать мастерство педагогов будет компетентное жюри, в его состав традиционно вошли победители и участники конкурса «Учитель года» прошлых лет. В этом году отличительной чертой профессионального конкурса станет организация наставничества и дополнительные номинации от клуба учителей города Барнаула «Маяк».

Полина Маренкова, главный специалист отдела развития образования, отметила, что конкурс «Учитель года» является показателем роста профессионального мастерства педагогов:

«Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» не только поднимает статус учителя, но и позволяет узнать о новых идеях и методиках, применяемых в школах нашего города. Пожелаем удачи всем участникам, отметим их стремление к совершенствованию и желание делать мир лучше через образование».

Победитель и лауреаты конкурса будут объявлены 1 марта в торжественной обстановке на сцене Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района. Участники конкурса будут награждены дипломами, победитель и лауреаты конкурса – поощрены денежными премиями комитета. Кроме того, участники, лауреаты, победитель конкурса получат подарки и сувениры от профсоюза и партнёров



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