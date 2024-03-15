В барнаульских школах кипит работа: открылись пункты голосования за объекты благоустройства. Жители определяют, какие пространства в 2025 году станут уютнее и зеленее

15 марта в Барнауле началось голосование за объекты благоустройства. Жители краевой столицы смогут выбрать общественные пространства – всего в список попало 37 территорий, которые в следующем году преобразят по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”.

“Я отдала свой голос за территорию, которая находится за краеведческим музеем, потому что территория находится рядом со школой, в которой я работаю уже больше пятидесяти лет. Территорию в будущем вижу красивой, как в хороших садах Сочи”, – рассказала жительница Барнаула Елена Воробьева.

Один из пунктов для голосования, в лицее №130, посетила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Голосуя, она поддержала восстановление Демидовской площади.

“Мне кажется Демидовская площадь – это то место, которым гордится Барнаул. Там живет история, налево, направо пойдешь, все пропитано историей. Это историческая память, которую мы должны беречь”, – подчеркнула она.

С 15 по 17 марта в школах Барнаула будет работать десять пунктов для голосования за объекты благоустройства. За любимое пространство можно проголосовать “здесь и сейчас”: при помощи волонтеров через специальное приложение.

“На избирательном участке после того как люди проголосовали за президента, они выходят, и я предлагаю им проголосовать за благоустройство нашего города. Им представлено на выбор тридцать семь проектов, за которые они могут отдать свой голос”, – объяснил волонтер Михаил Гаврилов.

После 17 марта голосование продолжится онлайн: подарить свой голос за обновление общественных пространств можно будет до конца апреля.

Председатель городской думы Галина Буевич отметила, что Барнаул четвертый год подряд участвует в голосовании за восстановление общественных территорий и благодаря реализации федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” краевой центр с каждым годом преображается на глазах.

Взято отсюда