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В Барнауле стартует муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая»

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В Барнауле стартует муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая»

В понедельник стартует муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая».

Конкурс организуется с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов, распространения инновационного педагогического опыта учителей Барнаула, развития профессионального мастерства педагогических работников, повышения социального статуса и престижа профессии.

Конкурс будет проходить с 26 февраля по 1 марта.

В одном из самых важных конкурсов профессионального мастерства учителей города Барнаула – 2024 участвуют 33 педагога.

Конкурс организован комитетом по образованию города Барнаула совместно с Профсоюзом образования на площадках: МАОУ «СОШ №132», «Технопарк» АлтГПУ, МБУ ДО «БГДЮЦ».

Конкурсная программа начинается с презентации участниками опыта работы. Кроме того, всем участникам предстоит пройти конкурсные задания «Открытый урок» и «Воспитательное мероприятие».

Финалисты конкурса представят жюри «Мастер-класс» и будут отстаивать свою точку зрения во время «Круглого стола».

Отличительной чертой профессионального конкурса для воспитателей в 2024 году является — организация наставничества и дополнительные номинации от клуба учителей города Барнаула «Маяк».

Победитель и лауреаты конкурса будут объявлены 1 марта в торжественной обстановке на сцене Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района.

Участники конкурса награждаются дипломами, победитель и лауреаты конкурса поощряются денежными премиями комитета. Кроме того, участники, лауреаты, победитель конкурса получают подарки и сувениры от профсоюза и партнёров конкурса.

Взято отсюда.

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