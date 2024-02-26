В Барнауле стартует сезон весенних ярмарок: где купить продукты по выгодным ценам

2 марта в Барнауле стартует сезон весенних продовольственных ярмарок. В каждом районе города организуют торговые площадки, где жители смогут купить свежие продукты по доступным ценам.
Покупателям представят широкий ассортимент товаров: мясо птицы, свинину и говядину; колбасные и рыбные деликатесы; растительное масло; кондитерские и хлебобулочные изделия; овощи и фрукты.
Площадки ждут горожан с 10 до 14 часов по следующим адресам:
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Взято отсюда.
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