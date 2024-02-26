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Ведущая праздников в Горняке

В Барнауле стартует сезон весенних ярмарок: где купить продукты по выгодным ценам

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В Барнауле стартует сезон весенних ярмарок: где купить продукты по выгодным ценам

2 марта в Барнауле стартует сезон весенних продовольственных ярмарок. В каждом районе города организуют торговые площадки, где жители смогут купить свежие продукты по доступным ценам.

Покупателям представят широкий ассортимент товаров: мясо птицы, свинину и говядину; колбасные и рыбные деликатесы; растительное масло; кондитерские и хлебобулочные изделия; овощи и фрукты.

Площадки ждут горожан с 10 до 14 часов по следующим адресам:

  • Железнодорожный район – пр-кт Ленина, 71;
  • Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная);
  • Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район – пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

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    Взято отсюда.

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