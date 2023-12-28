Проект на Павловском тракте, 160 Фото: Владимир Золотов

В новом спальном микрорайоне Барнаула ожидается запуск ТРЦ. Компания-учредитель проекта – производитель и поставщик энергетического оборудования

Компания “Энергетический альянс Сибири” предпринимателя Романа Неклюдова получила разрешение на реконструкцию автосалона на Павловском тракте, 160. На сайте комитета по строительству и развитию Барнаула сказано, что оно будет действительно почти полтора года. На участке должен заработать торгово-развлекательный центр.

Процесс пошел

Собственник здания на Павловском тракте намерен перестроить его в торгово-развлекательный центр. Выбранная локация удачна для такого формата, так как новый объект для ритейлеров соседствует с аналогичными, а еще с молодыми микрорайонами, заселенными несколько лет назад. В их числе ЖК “Питер”, “Краски”, “Лапландия” и другие.

Взято отсюда