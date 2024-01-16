Основные праздничные мероприятия пройдут на Оби: здесь возведут иордань и снежную часовню, изготовят ледяные кафедры и т.д.

В Барнауле началось строительство Крещенского городка на реке Оби в районе Речного вокзала, сообщает пресс-центр городской администрации.

Работы проводят подрядчик вместе с МБУ “Благоустройство и озеленение” города Барнаула.

К празднику здесь возведут иордань и снежную часовню, изготовят ледяные кафедры, выполнят устройство и опору ледяного креста. Чтобы оборудовать место купания, на реке расчистят купель, обустроят мостки, подготовят раздевалки для переодевания и обогрева посетителей праздника.

Особое внимание уделят вопросу безопасности. 19 января в Крещенском городке будут дежурить наряды полиции, спасатели МЧС, пожарные, патрули ГИБДД. Медицинское обеспечение организуют по вызовам в приоритетном порядке.

Отметим, что ранее специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю выполнили замеры толщины льда на реке Оби в районе Речного вокзала, она составила 43–45 см. Это означает, что при температуре -20 градусов одновременно на льду максимально смогут находиться не более 50 человек, при температуре -10 градусов – не более 30 человек.

Напоминаем, что освященная вода с открытых водоемов не предназначена для питья, а только для омовения. Соответствующие аншлаги установят на площадке возле Крещенского городка.

Также в городе обустроят еще одну иордань на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка, купель здесь будет обустроена межрегиональной общественной организацией “Клуб здорового образа жизни “Природа и человек”.

Взято отсюда