В Барнауле торжественно открыли новое здание поликлиники № 14

24 февраля в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» прошел форум национальных достижений, посвященный теме «Здоровье». Деловая программа мероприятия была представлена презентацией эффективных решений и значимых достижений в сфере здравоохранения по результатам реализации национальных проектов за последние шесть лет. Кроме того, в режиме видеосвязи торжественно открыли несколько медицинских объектов в регионах – среди них новое здание Консультативно-диагностической поликлиники № 14 в Барнауле.

Мероприятие провели заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Девиз, который есть у выставки, абсолютно созвучен сегодняшнему тематическому дню: «Гордимся Россией, работаем для людей». Система здравоохранения как никакая другая работает именно на благо жителей страны», – сказала Татьяна Голикова, открывая форум.

Среди главных достижений отрасли за последние несколько лет спикеры назвали появление в регионах современного реабилитационного оборудования, введение неонатального скрининга новорожденных, развитие профилактических осмотров, что позволило выявить намного больше людей с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Михаил Мурашко указал на рост продолжительности жизни россиян и активное развитие сельского здравоохранения – по некоторым задачам работники медицины перевыполняют план.

Новое здание барнаульской поликлиники № 14 оказалось самым большим объектом, который торжественно презентовали в рамках деловой программы. Сюда прикреплено более 120 тысяч жителей быстрорастущего и густонаселенного Индустриального района краевой столицы. По словам главврача Дмитрия Денисова, учреждение уже принимает порядка 2 тысяч пациентов в сутки, а лаборатория проводит до 4 тысяч исследований ежедневно.

«Для нас сейчас основная задача – сформировать диагностическую базу для всего Индустриального района, а также оказывать медицинскую помощь, в том числе, неприкрепленному населению», – подчеркнул главврач поликлиники.

Впервые в крае на базе первичного звена здравоохранения сконцентрированы поликлинические услуги, консультативные и высокотехнологические диагностические службы. В новом корпусе построены просторные кабинеты с современным оборудованием, в штате есть специалисты по всем необходимым направлениям.

Еще во время строительства поликлиники площадку дважды посещал министр здравоохранения. Михаил Мурашко поручил также сделать здесь отделение для медицинской реабилитации взрослого населения. Запустить его планируют в марте, необходимое оборудование уже закуплено. В настоящее время разрабатываются программы логопедической коррекции и физической нагрузки, специальные упражнения для развития моторики. Особое внимание уделят участникам и ветеранам СВО.

«Строительство поликлиники началось в 2020 году. Несмотря на сложный ковидный период с последующим ростом цен и текущее санкционное давление – объект построен, и сегодня мы его с большим удовольствием официально запускаем», – отчитался губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что только за время строительства поликлиники население, которые должно быть приписано к учреждению, выросло на 20%. По его словам, реализация всех направлений нацпроекта «Здравоохранение» позволила за последние пять лет решить огромное количество задач. В связи с этим не обошлось и без слов благодарности в адрес правительства и президента за помощь в развитии сферы. «Купили 11 тысяч единиц нового оборудования, привели в порядок сотни новых объектов здравоохранения – ФАПов, амбулаторий, поликлиник», – назвал конкретные цифры Виктор Томенко. В шести районах и городах Алтайского края в настоящее время продолжается строительство новых и современных медучреждений. В частности, вскоре откроется еще одна поликлиника в Советском районе.

Высокий потенциал Алтайского края в сфере здравоохранения выделил министр здравоохранения:

«Алтайский край, Барнаул – это место, в котором много внимания уделяется санаторно-курортному лечению, профилактике. Многие жители России стремятся попасть в знаменитый город-курорт Белокуриху. А в начале XIX века там была открыта Горная Аптека, одна из первых, где делали качественные лекарства на основе местного растительного и животного сырья. Поэтому Алтайский край – это традиции здравоохранения».

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