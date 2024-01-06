Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле трамваи перестали ходить по кольцу Малахова — публикуем новую схему движения

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Все из-за поломки на рельсах

В Барнауле трамваи перестали ходить по кольцу Малахова — публикуем новую схему движения

Сегодня, 6 января, в Барнауле трамваи временно перестали заезжать на кольцо Малахова. Все из-за поломки пантографа (элемента на контактной сети). Новую схему движения транспорта опубликовала пресс-служба городской администрации.

Трамвай № 5 — Мясокомбинат — пр-т Космонавтов — ул. Северо -Западная — ул. А. Петрова — далее по маршруту;

Трамвай № 7 — Депо № 3 — ул. Власихинская — ул. Попова — пр-т Космонавтов — ул. Северо-Западная — пр-т Ленина;

Трамвай № 9 — Докучаево — ул. Попова — пр-т Космонавтов — ул. Северо — Западная — Депо № 1 (пр-т Коммунаров);

Трамвай № 10 — Докучаево — ул. Попова — пр-т Космонавтов — ул.Северо-Западная — Депо № 1 (пр-т Коммунаров).

После ремонта трамваи вернутся на прежние маршруты. На месте работают сотрудники «Горэлектротранса».

Обновлено: движение восстановлено

Взято Источник
07.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле трамваи перестали ходить по кольцу Малахова — публикуем новую схему движения

07.01.2024

 Новости Алтай

Самая милая ящерица в мире. Как в обычной квартире живет улыбающийся «дракончик» — история

07.01.2024

 Новости Алтай

Никакого «Слова пацана» и «Дома дракона». Какие сериалы можно успеть посмотреть на этих новогодних каникулах

07.01.2024

 Новости Алтай

Падал чёрный снег: жители Заречья в Бийске боятся за свое здоровье

07.01.2024

 Новости Алтай

Жители Алтайского края сдали в Росгвардию почти 50 единиц незаконного оружия

07.01.2024

 Новости Алтай

Бийские храмы в преддверии Рождества Христова оформили вертепы

07.01.2024

 Новости Алтай

Полюбившийся “звездам” отель на Алтае получил премию “Travel Awards 2023”

07.01.2024

 Новости Алтай

Политическая горка: в игровой ТЦ Барнаула посетители увидели “украинские” цвета

07.01.2024

 Новости Алтай

Ксения Собчак призналась, что потеряла около 15 млн рублей из-за голой вечеринки

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix