реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле трамвай с пассажирами не смог заехать в гору

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле трамвай с пассажирами не смог заехать в гору

Люди вышли из вагона, который не смог подняться в гору Фото: кадр видео "В курсе 22"

Людей попросили покинуть салон, так как дальше трамвай ехать не смог. Пассажиры оказались посреди проезжей части и двинулись на ближайшую остановку

В Барнауле трамвай №7 не смог заехать в гору и высадил пассажиров посреди проезжей части, сообщили в Telegram-канале “В курсе 22”.

Инцидент произошел на улице Аванесова. По словам пассажиров, вагон не преодолел подъем и начал откатываться назад. Экипаж попросил людей выйти. Им пришлось переходить дорогу в непредназначенном месте, некоторые пошли до остановки по путям.

Почему обычный маршрут для трамвая вдруг оказался непреодолимым – неизвестно.

Ранее в Бийске в трамвае во время движения оторвало водительскую дверь.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

До -5 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 7 марта

Местами ожидается до +5 градусов Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 7…

Узнать больше
“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров считает чудом то,…

Узнать больше
“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

Президент России Владимир Путин на встрече с иностранными студентами в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp