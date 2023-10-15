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В Барнауле транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой самолетов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Аэропорт Барнаул Фото: t.me/zstproc

Из-за густого тумана в аэропорту Барнаула задержали несколько рейсов. Пассажирам пришлось ждать вылета несколько часов

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки самолетов в аэропорту Барнаула утром 14 октября, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В связи с этим ведомство организовало надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период задержки самолетов авиакомпаний “Аэрофлот”, “Сибирь” в Москву, “Северный ветер” в Санкт-Петербург с продолжительностью более шести часов.

Барнаульская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.

Напомним, утром 14 октября аэропорт Барнаула не выпускал и не принимал самолеты. Это связано с туманом, который опустился на город.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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