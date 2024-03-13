В Барнауле транспортные полицейские оперативно ликвидировали возгорание в здании автовокзала

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Алтайского ЛУ МВД России старший сержант полиции Михаил Устевицкий и старший сержант полиции Алексей Чегаев находились на маршруте патрулирования, когда обнаружили задымление внутри здания автовокзала города Барнаула. Очаг возгорания находился в кафе на первом этаже, пламя охватило потолок. Транспортные полицейские незамедлительно отодвинули жалюзи, закрывавшие вход в помещение и, воспользовавшись огнетушителями, ликвидировали открытое горение до приезда противопожарной службы. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки.

Оперативные и слаженные действия сотрудников транспортной полиции не позволили пожару распространиться на другие помещения, а происшествие не повлияло на работу автовокзала.

Взято отсюда.

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