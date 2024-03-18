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В Барнауле транспортные полицейские задержали пассажира из Санкт-Петербурга за курение на борту воздушного судна

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В Барнауле транспортные полицейские задержали пассажира из Санкт-Петербурга за курение на борту воздушного судна

В дежурную часть ЛОП в аэропорту города Барнаула поступило сообщение от диспетчера авиапредприятия о том, что на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Барнаул, пассажир нарушил правила безопасного поведения во время полета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 36-летний житель Алтайского края во время перелета курил табачную сигарету в туалетной комнате лайнера.

В отношении мужчины транспортными полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Взято отсюда.

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