В Барнауле тренер сборной России по парикмахерскому искусству готовит учеников к чемпионату мира

Жительница краевой столицы Людмила Тарасова — призёр чемпионатов России, Америки, Европы, мира, а также художник-модельер. Под её руководством профессионалы со всей страны отправятся на состязание по парикмахерскому искусству в Париж.

Источник фото: Катунь 24

К осени нужно подготовить национальную сборную к чемпионату мира. Для этого в краевую столицу приехали парикмахеры со всей страны. Само состязание пройдёт в Париже.

«Здесь ребята со всей России из разных городов: это и Краснодар, и Москва, и Красноярск, и Ульяновск, Воронеж. Ребята прошли отборочные соревнования по всей стране, поучаствовали в финале, в чемпионате России и получили право представлять сборную, прошли отборочный тур и теперь в сборной», — рассказала руководитель «Академии красоты», художник-модельер, призёр Чемпионатов России, Европы, Америки и мира, тренер сборной России Людмила Тарасова.

Тренировки будут проходить ежемесячно в Барнауле и Москве. Всё, чтобы сборная страны смогла достойно выступить на международных соревнованиях профессионалов.

«Я первый раз туда поеду. Мне очень интересно. Международный чемпионат подразумевает, что, когда готовят – это всё очень профессионально. И как сказала Людмила, это приравнивается к Олимпийским играм, только в мире моды. И вот поеду в первый раз выступать», — поделился мастер из Краснодара Григорий Вопилин.

Участники отрабатывают различные приёмы парикмахерского искусства. Готовиться нужно к разным номинациям. Например, сделать фэнтезийную причёску с постижёрными элементами из натурального волоса. Технику нужно отточить до совершенства, чтобы впечатлить жюри.

«Конкурсные номинации – это, в любом случае, техническая работа. В первую очередь. Поэтому техника, чистота исполнения, конечно, очень важны», — отметил мастер из Новосибирска Александр Смолкин.

Взято отсюда.

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