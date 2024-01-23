Дом по улице Партизанской, 70б Фото: Виталий Барабаш/"Толк"
Жители аварийного дома разместились у родственников и в социальных учреждениях города. Пункт временного размещения на базе школы №1 не востребован
22 января межведомственная комиссия признала дом по улице Партизанской, 70б, где образовалась трещина, аварийным и подлежащим сносу, сообщает пресс-центр городской администрации.
Глава администрации Центрального района Максим Сабына и председатель комитета ЖКХ Барнаула Андрей Никулин провели выездное совещание с жильцами многоквартирника. Им рассказали о мерах поддержки, которые они могут получить, а также разъяснили, как они могут попасть в свои квартиры.
Специализированная организация заключила, что в доме находиться нельзя. Жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда или арендовать жилье и получить за это компенсацию.
Сейчас комитет ЖКХ города решает вопрос о заключении договора со специализированной организацией, которая проведет оценку рыночной стоимости помещений. По результатам этой процедуры собственники получат денежное возмещение за свои квартиры, которые у них изымают.
Расселение дома осуществляется в рамках муниципальной программы “Барнаул – комфортный город” на 2015–2030 годы. С 20 января территория дома находится под круглосуточной охранной.
Для удобства горожан скорректировали график доступа в квартиры. Жильцы дома могут забрать свои вещи с 16.00 до 20.00 ежедневно в сопровождении спасателей и специалистов администрации Центрального района.
Вопрос находится на особом контроле в администрациях города и района.
Напомним, 15 января жильцы дома заявили об образовании трещин в строительных конструкциях двухэтажки. После экспертной оценки стало ясно, что пребывание в здании опасно для жизни. Всего в доме 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Жильцы выехали, а дом взяли под охрану.
При этом жители дома считают, что это произошло из-за строительства вблизи жилого комплекса.
Отмечается, что ранее люди регулярно жаловались в администрацию на ухудшение состояния здания, однако аварийным оно до настоящего времени не признано.
Взято отсюда