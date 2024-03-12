В Барнауле три дня можно будет очно проголосовать за благоустройство территорий

Фото: Виталий Барабаш/Толк
Жители Алтайского края выберут, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году. Традиционно в голосовании примут участие все города, включая Барнаул
С 15 по 17 марта барнаульцы смогут в очном формате выбрать территорию для благоустройства на 2025 год. В эти даты в городе будут работать пункты для голосования. При этом волонтеры расскажут жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Так, Алтайский край в этом году в четвертый раз принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жилье и городская среда”, инициированного президентом Российской Федерации.
Пунктов для очного голосования будет десять:
Также с перечнем адресов можно ознакомиться на сайте национальныепроекты.рф . Принять участие в голосовании сможет любой житель Барнаула старше 14 лет.
15 февраля, 6:01 Барнаульские архитекторы показали облик будущего парка за ТРЦ “Европа”. Рендеры
Пока у архитекторов готовы лишь предварительные эскизы для претендента на благоустройство в 2025 году. Работа над полноценным альбомом проектных решений еще в самом разгаре
Напомним, в этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств. В том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень добавлен новый объект – территория за торговым центром “Европа” на улице Шумакова, 9.
Индустриальный район
Голосование за общественные территории в Барнауле. Волонтеры Фото: Виталий Барабаш/Толк Ленинский район
Октябрьский район
Центральный район
Железнодорожный район
В ходе голосования жители также смогут проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Напомним, эта территория победила в голосовании в прошлом году. Барнаульцам на выбор представят два эскизных проекта. В основу первого заложено продолжение благоустройства пешеходных дорожек, в том числе ведущих из центра парка к улицам Островского и Ленинградской, а в основе второго – обустройство велобеговой дорожки.
Кроме того, в этом году продолжится реконструкция парка “Юбилейный”. Здесь запланированы работы в рамках третьей очереди.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартует уже этой весной.
Взято отсюда.
новости алтай горно алтайск , лента новостей горного алтая и республики ,