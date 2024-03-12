реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле три дня можно будет очно проголосовать за благоустройство территорий

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле три дня можно будет очно проголосовать за благоустройство территорий

Фото: Виталий Барабаш/Толк

Жители Алтайского края выберут, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году. Традиционно в голосовании примут участие все города, включая Барнаул

С 15 по 17 марта барнаульцы смогут в очном формате выбрать территорию для благоустройства на 2025 год. В эти даты в городе будут работать пункты для голосования. При этом волонтеры расскажут жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, Алтайский край в этом году в четвертый раз принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жилье и городская среда”, инициированного президентом Российской Федерации.

Пунктов для очного голосования будет десять:

  • ул. Аванесова, 134;
  • ул. Папанинцев, 115;
  • ул. Молодежная, 51;
  • ул. Георгия Исакова, 138;
  • ул. Георгия Исакова, 206;
  • ул. Взлетная, 85;
  • ул. Солнечная Поляна, 51;
  • ул. Юрина, 196;
  • ул. Профинтерна, 32а;
  • ул. Петра Сухова, 11.

    • Также с перечнем адресов можно ознакомиться на сайте национальныепроекты.рф . Принять участие в голосовании сможет любой житель Барнаула старше 14 лет.

    15 февраля, 6:01 Барнаульские архитекторы показали облик будущего парка за ТРЦ “Европа”. Рендеры

    Пока у архитекторов готовы лишь предварительные эскизы для претендента на благоустройство в 2025 году. Работа над полноценным альбомом проектных решений еще в самом разгаре

    Напомним, в этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств. В том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень добавлен новый объект – территория за торговым центром “Европа” на улице Шумакова, 9.

    Индустриальный район

  • Площадь Маршала Жукова;
  • Аллея “Малахитовая” (ул.50 лет СССР, 27а);
  • Сквер, расположенный по ул.50 лет СССР, 29;
  • Сквер “40-летия Победы” (ул. Георгиева, 32);
  • Аллея по ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);
  • Сквер “Победы” (ул. Новосибирская, 16в);
  • Сиреневый бульвар;
  • Аллея “Радужная” (по Малому Павловскому тракту – от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);
  • Зеленая зона, расположенная по ул. Лазурной, 4;
  • Сквер “Кристалл” (ул. Малахова, 177е);
  • Сквер по ул. Шумакова, 17а;
  • Зеленая зона по ул. Малахова, 113;
  • Зеленая зона по ул. Малахова, 116;
  • Зеленая зона, расположенная по ул. Попова напротив дома №98 по ул. Антона Петрова;
  • Территория по адресу ул. Шумакова, 9.

    • Голосование за общественные территории в Барнауле. Волонтеры Фото: Виталий Барабаш/Толк Ленинский район

  • Бульвар Медиков (ул. Юрина, 166а);
  • Зеленая зона по ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);
  • Аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
  • Зеленая зона по пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Попова);
  • Зеленая зона по ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского до дома № 291 по ул. Юрина);
  • Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по ул. Антона Петрова;
  • Площадь Народная.

    • Октябрьский район

  • Зеленая зона по ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
  • Зеленая зона между домами №17, 19 по ул. Германа Титова;
  • Обской бульвар;
  • Зеленая зона по ул. Молодежной, 5;
  • Сквер “Ротонда” (пр. Комсомольский, 73);
  • Сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;
  • Зеленый сквер (за пл. Октября).

    • Центральный район

  • Сквер по ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);
  • Демидовская площадь;
  • Сквер Пушкина;
  • Зеленая зона между домами №55а, 67 по пр. Красноармейскому.

    • Железнодорожный район

  • Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному;
  • Зеленая зона по ул.Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы им.В.М.Шукшина);
  • Зеленая зона между домами №21 и 25 по пр. Строителей;
  • Зеленая зона от дома №33 по пр. Строителей до пер. Ядринцева.

    • В ходе голосования жители также смогут проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Напомним, эта территория победила в голосовании в прошлом году. Барнаульцам на выбор представят два эскизных проекта. В основу первого заложено продолжение благоустройства пешеходных дорожек, в том числе ведущих из центра парка к улицам Островского и Ленинградской, а в основе второго – обустройство велобеговой дорожки.

    Кроме того, в этом году продолжится реконструкция парка “Юбилейный”. Здесь запланированы работы в рамках третьей очереди.

    Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартует уже этой весной.

    Взято отсюда.

    новости алтай горно алтайск , лента новостей горного алтая и республики ,

    Натяжные потолки в Горняке
    горняк22 телеграм
    В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было 15 человек

    В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было…

    При взлете у него загорелся двигатель 12 марта 2024, 17:43148Написать…

    «ПВО не всегда может отследить беспилотники». Военный эксперт — о масштабной атаке БПЛА по России

    «ПВО не всегда может отследить беспилотники». Военный эксперт —…

    Сообщения об ударах появились сегодня сразу в 9 регионах страны…

    «Взрыва не было, только хлопок». Что происходит на месте крушения Ил-76 в Ивановской области: онлайн-трансляция

    «Взрыва не было, только хлопок». Что происходит на месте…

    Военно-транспортный самолет загорелся, набирая высоту 12 марта 2024, 18:04173Написать комментарий…

    Очевидцы сняли на видео крушение Ил-76: страшные кадры

    Очевидцы сняли на видео крушение Ил-76: страшные кадры

    На кадрах двигатель самолета объят пламенем 12 марта 2024, 18:51135Написать…

    Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

    Горняк Онлайн
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp