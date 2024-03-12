В Барнауле три дня можно будет очно проголосовать за благоустройство территорий

Фото: Виталий Барабаш/Толк

Жители Алтайского края выберут, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году. Традиционно в голосовании примут участие все города, включая Барнаул

С 15 по 17 марта барнаульцы смогут в очном формате выбрать территорию для благоустройства на 2025 год. В эти даты в городе будут работать пункты для голосования. При этом волонтеры расскажут жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, Алтайский край в этом году в четвертый раз принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жилье и городская среда”, инициированного президентом Российской Федерации.

Пунктов для очного голосования будет десять:

ул. Аванесова, 134;

ул. Папанинцев, 115;

ул. Молодежная, 51;

ул. Георгия Исакова, 138;

ул. Георгия Исакова, 206;

ул. Взлетная, 85;

ул. Солнечная Поляна, 51;

ул. Юрина, 196;

ул. Профинтерна, 32а;

ул. Петра Сухова, 11.

Также с перечнем адресов можно ознакомиться на сайте национальныепроекты.рф . Принять участие в голосовании сможет любой житель Барнаула старше 14 лет.

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Пока у архитекторов готовы лишь предварительные эскизы для претендента на благоустройство в 2025 году. Работа над полноценным альбомом проектных решений еще в самом разгаре

Напомним, в этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств. В том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень добавлен новый объект – территория за торговым центром “Европа” на улице Шумакова, 9.

Индустриальный район

Площадь Маршала Жукова;

Аллея “Малахитовая” (ул.50 лет СССР, 27а);

Сквер, расположенный по ул.50 лет СССР, 29;

Сквер “40-летия Победы” (ул. Георгиева, 32);

Аллея по ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);

Сквер “Победы” (ул. Новосибирская, 16в);

Сиреневый бульвар;

Аллея “Радужная” (по Малому Павловскому тракту – от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);

Зеленая зона, расположенная по ул. Лазурной, 4;

Сквер “Кристалл” (ул. Малахова, 177е);

Сквер по ул. Шумакова, 17а;

Зеленая зона по ул. Малахова, 113;

Зеленая зона по ул. Малахова, 116;

Зеленая зона, расположенная по ул. Попова напротив дома №98 по ул. Антона Петрова;

Территория по адресу ул. Шумакова, 9.

Голосование за общественные территории в Барнауле. Волонтеры Фото: Виталий Барабаш/Толк Ленинский район

Бульвар Медиков (ул. Юрина, 166а);

Зеленая зона по ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);

Аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

Зеленая зона по пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Попова);

Зеленая зона по ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского до дома № 291 по ул. Юрина);

Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по ул. Антона Петрова;

Площадь Народная.

Октябрьский район

Зеленая зона по ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);

Зеленая зона между домами №17, 19 по ул. Германа Титова;

Обской бульвар;

Зеленая зона по ул. Молодежной, 5;

Сквер “Ротонда” (пр. Комсомольский, 73);

Сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;

Зеленый сквер (за пл. Октября).

Центральный район

Сквер по ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);

Демидовская площадь;

Сквер Пушкина;

Зеленая зона между домами №55а, 67 по пр. Красноармейскому.

Железнодорожный район

Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному;

Зеленая зона по ул.Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы им.В.М.Шукшина);

Зеленая зона между домами №21 и 25 по пр. Строителей;

Зеленая зона от дома №33 по пр. Строителей до пер. Ядринцева.

В ходе голосования жители также смогут проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Напомним, эта территория победила в голосовании в прошлом году. Барнаульцам на выбор представят два эскизных проекта. В основу первого заложено продолжение благоустройства пешеходных дорожек, в том числе ведущих из центра парка к улицам Островского и Ленинградской, а в основе второго – обустройство велобеговой дорожки.

Кроме того, в этом году продолжится реконструкция парка “Юбилейный”. Здесь запланированы работы в рамках третьей очереди.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартует уже этой весной.

Взято отсюда.

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