Флаг России Фото: pixabay.com

18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума. За присоединение проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя

18 марта в России отмечают десятую годовщину воссоединения Крыма с РФ. В Барнауле по этому поводу запланировали более 30 разных мероприятий, сообщили в пресс-центре мэрии.

В 13.00 начнется автопробега “Русская весна”. Машины с российским триколором, флагами Крыма и Севастополя проедут с площади Свободы по проспекту Ленина, далее на площадь Октября, проспект Строителей, Красноармейский и обратно до площади Свободы.

На улицах традиционно будут раздавать ленты-триколоры и буклеты. Акции пройдут на пересечении пр. Ленина и ул. Димитрова, на площадке перед ТРК “Сити-центр” и на площади Мира.

В городских библиотеках пройдут тематические выставки, патриотические часы, мастер-классы, будут спортивные мероприятия, например турнир по волейболу, соревнования по боулингу с участием участников СВО и их семей. Фестиваль “Готов к труду и обороне” соберет спортсменов-пенсионеров.

Патриотические занятия, флешмобы, лекции будут и в образовательных учреждениях. К примеру, урок “Разговоры о важном”, который проходит у школьников каждый понедельник, сегодня посвятят годовщине присоединения Крыма.

Взято отсюда