В Барнауле в детский сад не пускают непривитого от полиомиелита ребенка

Мать непривитого от полиомиелита ребенка из Барнаула решила добиться права на посещение им детского сада

Мама мальчика получила приказ об отстранении ребенка от посещения садика

В Барнауле в детском саду № 101 развернулась холодная война между мамой одного из детей – Анастасией и заведующей садом. Суть конфликта – заведующая отстранила сына Анастасии от посещения детского сада из-за отсутствия у мальчика прививки от полиомиелита. Женщина не согласилась с таким решением, считая, что заведующая под видом заботы о здоровье ребенка, нарушает его право на получение образования.

6 марта Анастасия получила приказ о переводе сына Даниила в другую группу, подальше от детей, привитых живой вакциной от полиомиелита, так как в течение двух месяцев вакцинированный ребенок представляет опасность для невакцинированного.

– Я несу ответственность за здоровье своего ребенка. А заведующая, вопреки действующему договору на оказание услуг, заключённому в сентябре 2020 г., нарушив тем самым гражданско-правовые нормы, обозначенные условиями договора, самовольно отстранила сына, – говорит мама Даниила.

Заведующая в приказе ссылается на нормы СанПиНа, но Анастасия утверждает, что со стороны детского сада также есть нарушение норм. Так, например, по словам женщины, группа, которую посещает Даниил, переполнена, кроме того, в здании проводился ремонт крыши в будние дни, когда дети находились в садике.

Анастасия, в свою очередь, написала заявление о незаконности приказа об отстранении, в котором потребовала от заведующей допустить Даниила в группу. После получения приказа женщина все же повела сына в сад.

– Когда мы пришли, заведующая лично не пускала нас в группу, перегородив проход, а на следующий день и вовсе закрыла дверь изнутри, – рассказывает женщина.

Анастасия поняла, что больше водить ребенка в сад смысла нет, бодаться с заведующей она решила в правовом поле.

– Написала в прокуратуру, в Обрнадзор, в следственный комитет, губернатору, хочу добиться, чтобы закон соблюдался, и мой здоровый сын мог посещать садик. Наблюдаю за тем, как он развивается, и вижу, что он прекрасно себя чувствует, и здоровье у него отличное и без прививок. Часть у него все же стоит, но календарь прививок очень жестокий, и там такое количество уколов в первый год жизни, что мне кажется, не все дети способны это вынести. От полиомиелита прививать не стала — это взвешенное решение, основанное на прочитанном материале и опыте знакомых. Считаю в любом случае так – если я прививаю ребенка и будут какие-то последствия, то никто не будет нести ответственность за него, кроме меня. А если не прививаю, то тоже несу ответственность только я. Мой ребенок ни для кого угрозой не является – он здоров, – говорит Анастасия.

Накануне, женщина встретилась с заведующей вновь, и на этот раз она получила приказ о полном отстранении Даниила от образовательного процесса.

– И если в первом приказе было предложение перевести моего сына в другую группу, где дети младше на год, но еще не привиты живой вакциной, то во втором – она пошла дальше и предложила мне вообще не водить Даниила в сад. Кроме того, группа, в которую она предлагала Даниила перевести, находится на втором этаже, где в данный момент проводится ремонт крыши, кстати, после обращения в комитет по образованию с жалобой на ремонт в будние дни, они теперь ремонтируют крышу по выходным. В результате несвоевременных ремонтных работ, по стенам стекает талая вода, а в приёмную, куда заводят детей, попадает с улицы снег, – объяснила мать.

Анастасия считает, что она сможет доказать свою правоту, ведь в прошлом году ситуация была аналогичная, и Даниила тоже отстраняли, но тогда пост заведующей занимала другая женщина, которая уволилась, а мальчик продолжил ходить в сад.

– Надеюсь на скорейшее восстановление прав моего ребёнка с допуском к прерванному образовательному процессу, согласно требованиям и обязательствам договорных условий, – заключает женщина.

«Комсомолка» обратилась к заведующей детским садом с просьбой прокомментировать конфликт, но, как она пояснила, давать такие комментарии без согласования с вышестоящими органами она не может, в связи с этим редакцией направлен запрос в комитет по образованию.

Что же касается самой прививки, то врач-педиатр Светлана Хижняк объяснила, чем опасно ее отсутствие. Полиомиелит – это вирусное заболевание, которое может в считанные минуты вызвать паралич. Ребенок может погибнуть или остаться инвалидом на всю жизнь, а вакцина защищает детей от этого вируса. Врачи действительно не рекомендуют посещать детский сад в период плановой вакцинации.

– Есть две вакцины – живая и неживая. Когда мы прививаем живой орально-полиомиелитной вакциной, во внешнюю среду может выделяться вирус и ребенок, который совсем не привит, может заболеть вирус-ассоциированным полиомиелитом, поэтому не рекомендуется непривитому ребенку посещать детский сад в течение 60 дней, потому что он рискует заразиться. Это не обязательно, но возможно.

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Взято отсюда

19.03.2024