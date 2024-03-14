В Барнауле в дни выборов Президента России будет работать «Центр общественного наблюдения»

15 марта в Барнауле откроется Центр общественного наблюдения

Выборы Президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. Все дни голосования в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова будет работать Центр общественного наблюдения за выборами (ЦОН).

Официальное открытие Центра состоится 15 марта в 12:30 на третьем этаже библиотеки. Центр общественного наблюдения будет собирать информацию от общественных наблюдателей, которые будут следить за голосованием на всех избирательных участках региона. Полученные данные будут оперативно анализироваться, представителям СМИ будут даны комментарии по ходу голосования и выявленным нарушениям.

При наличии признаков нарушения на избирательных участках ситуации будут разбираться экспертами аналитической группы ЦОН с привлечением независимых экспертов – политологов, юристов, лидеров общественного мнения.

На базе Центра будет работать ньюсрум. Посещение ЦОН будет свободным для представителей СМИ, общественных организаций, политических партий и органов власти.

Взято отсюда.

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