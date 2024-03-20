Строительство школы Фото: Толк

Губернатор отметил, что в Индустриальном районе потребность в новых образовательных учреждениях только растет, поэтому “неизбежно надо начинать строительство”

В Барнауле в этом году начнется строительство школы на 1100 мест в квартале 2033, а также поликлиники краевой офтальмологической больницы. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Общая стоимость школы оценивается сейчас в 2,1 млрд рублей, поликлиники – в 1 миллиард.

Губернатор отметил, что к нему неоднократно обращались жители Индустриального района с просьбой о строительстве еще одной школы.

Ранее в Барнауле предложили построить почти 25 километров трамвайных путей. Это стало одним из направлений проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

Взято отсюда