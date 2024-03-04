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В Барнауле в лобовом ДТП на Матросова разбились легковушки

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После столкновения у одной из машин оказался сильно поврежден перед. Другой автомобиль также серьезно задело. По участку, где случилось ДТП, разбросало осколки авто

4 марта в Барнауле произошла серьезная авария с участием легковых автомобилей, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram-канале.

Машины столкнулись в районе дома №31 на улице Матросова. При ударе лоб в лоб оба авто получили серьезные повреждения.

Сведений о пострадавших пока нет.

После аварии движение на участке затруднено: машинам приходится объезжать разбитые авто, которые раскидало по дороге, пишет Telegram-канал “В курсе 22”.

Ранее в Барнауле иномарка влетела в трамвайную остановку. Авария случилась в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова.

Взято отсюда

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