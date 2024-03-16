В Барнауле в местах проведения голосования работают продовольственные ярмарки

В Барнауле в 128 зданиях, где проходит голосование на выборах Президента России, организованы продуктовые ярмарки.

Почти 200 торговых точек будут работать 16 и 17 марта с 8.00 до 17.00 часов.

Местные производителей приготовили для барнаульцев выпечку, напитки, колбасные изделия, мясо, сыры, кондитерские изделия, овощи и многое другое.

Как отмечает пресс-служба городской мэрии, как и на городских продовольственных ярмарках цены снижены на 15–30%.

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Взято отсюда.

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