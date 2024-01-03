Здание санатория-профилактория "Мечта" на проспекте Социалистическом, 126б Фото: Kurort.minzdrav.gov.ru

Помещения санатория-профилактория “Мечта” АлтГПУ планируют капитально отремонтировать. Для этого потребовался дизайн-проекта, разработчика для которого начали искать еще в прошлом году

Алтайский государственный педагогический университет ищет подрядчика для разработки дизайн-проекта для некоторых помещений второго этажа санатория-профилактория “Мечта”. Он находится на проспекте Социалистическом, 126б. Информация об этом появилась на электронной площадке госзакупок.

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