В Барнауле в праздничные дни выявляют нетрезвых водителей

С 1 по 8 января в Барнауле сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятие «Нетрезвый водитель» и «Детское кресло».

В рамках мероприятий было проверено 1500 водителей. Задержано 25 нетрезвых, из них четыре сели за руль в состоянии опьянения повторно. Также выявлено 75 нарушений правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Барнаула напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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Взято отсюда.

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