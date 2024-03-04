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В Барнауле в результате столкновения двух иномарок пострадал водитель

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В Барнауле в результате столкновения двух иномарок пострадал водитель

4 марта в 11 часов дня в Барнауле на улице Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись две иномарки.

Проезжую часть не поделили автомобили Toyota Vista, под управление 21–летнего барнаульца, и Mitsubishi L200, за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате аварии водитель Toyota Vista получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в региональном ГУ МВД.

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Взято отсюда.

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