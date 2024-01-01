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В Барнауле в шестой раз пройдёт «Православная трезвая пробежка»

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В Барнауле в шестой раз пройдёт «Православная трезвая пробежка»

Жителей и гостей краевой столицы ждут сегодня в 11 часов у Покровского собора.

Акция получила благословение митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. Она стартует сразу после Божественной литургии. Единственный критерий для бегунов – это желание участвовать. После пробежки участников ждёт чаепитие в трапезной Покровского собора. Маршрут – три с небольшим километра – проложен по самой живописной части Барнаула: от стен старейшего в регионе Покровского кафедрального собора до часовни Александра Невского, Храма святого Димитрия Ростовского, по Демидовской площади и обратно.

Приглашаем всех 1 января на новогоднюю православную трезвую пробежку в 11часов от Покровского собора. Пробежимся, помолимся и благословимся на новый год!

Александр Микушин , иерей, священник Покровского кафедрального Собора, организатор акции «Трезвая пробежка»

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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