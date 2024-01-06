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В Барнауле вечером загорелся гараж на улице Анатолия

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В Барнауле вечером загорелся гараж на улице Анатолия

Пожар в Барнауле Фото: Telegram-канал "В КУРСЕ 22"

Огонь разгорелся в постройке около дома и распространился по всему гаражу. Обстоятельства возгорания с настоящее время неизвестны

Вечером 6 января в Барнауле начался пожар в гараже на улице Анатолия, сообщает Telegram-канал “В КУРСЕ 22”.

Возгорание случилось в постройке около жилого дома в частном секторе. На фото, которое опубликовали очевидцы, гараж горит открытым пламенем, освещая участок улицы. От огня в небо поднимается столб темного дыма.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Барнауле потушили пожар в частном доме на улице Спортивной.

Взято отсюда

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