В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее
Сегодня, 15 января, стало известно, что из-за сильного ветра в краевой столице отключились несколько светофоров.
Они не работают по адресам:
- улица Власихинская, 65 (ТЦ «Волна»);
- улица Германа Титова — улица 40 лет Октября;
- улица Советской Армии — улица Минская.
На сайте мэрии говорится, что специалисты «Барнаулгорсвета» уже чинят светофоры. Однако точное время включения еще неизвестно.
Водителей и пешеходов просят быть осторожнее на дорогах. Кроме того, из-за перепадов температур улицы Барнаула покрылись льдом. Всю неделю в крае и его столице ожидаются морозы до -20 и никакого снега. Подробный прогноз — по ссылке.
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15.01.2024