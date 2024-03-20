Проект на ул. Пролетарской, 99 Фото: "Структура"

“Участок раздора” находится на улице Пролетарской в центре краевой столицы. Там в будущем должен появиться новый многоэтажный жилой дом

Администрация Центрального района Барнаула обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском против застройщиков “Иншаат” и “Мегалит”. Поводом стали строительные работы, которые компании ведут в центре Барнаула на участке с адресом Пролетарская, 99. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

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