В Барнауле вновь пассажир такси напал на водителя с ножом

Это уже второй подобный эпизод в краевой столице с начала месяца

Пассажир начал проявлять агрессию, а затем и вовсе достал нож

В Барнауле мужчина несколько раз ударил ножом водителя такси. ЧП произошло вечером 4 марта на улице Антона Петрова. Как сообщает «Инцидент Барнаул», мужчина вызвал такси, чтобы поехать в сауну. В пути у него завязался разговор с водителем, но в какой-то момент пассажир начал проявлять агрессию, а затем достал нож и начал наносить собеседнику удары в область головы. Несмотря на это, водитель сумел оказать сопротивление зачинщику драки.

По предварительным данным, пострадавший получил колото-резаные раны и был госпитализирован. Информацию об инциденте подтвердили и в краевом управлении МВД. Как рассказали в ведомстве, первыми в 23:15 о поножовщине сообщили очевидцы, затем обращение поступило от самого водителя 1996 года рождения. На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал подозреваемого – мужчину 1975 года рождения. Сейчас полицейскими проводится разбирательство

Напомним, что с начала марта это уже второй случай нападения на водителей такси в Барнауле. 1 марта ещё один житель краевой столицы вызвал такси, чтобы доехать до своего знакомого. По прибытии он выяснил, что товарища нет дома, и указал другой адрес. Но новом месте пассажир попросил водителя такси подождать его, чтобы продолжить поездку, но тот отказался. На этой почве у мужчин возник конфликт.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой нападавший нанёс таксисту больше 10 ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого пассажир сам сел за руль такси, но из-за того, что был пьян, врезался в дорожный знак и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники ГИБДД. Как сообщили в краевом следственном комитете, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчина заключён под стражу.

В Барнауле пассажир такси зарезал водителя

Взято отсюда

05.03.2024