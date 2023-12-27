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В Барнауле вновь стартовал «Кубок Победы» по биатлону

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В Барнауле вновь стартовал «Кубок Победы» по биатлону

Он вновь посвящён памяти участников военной битвы под Москвой.

Стреляющие лыжники за Кубок Победы в Барнауле борются с 1975 года. На этот раз на старте было чуть больше 50 человек. Могло быть и больше, но одних тренеры поберегли после болезни, другие ещё не вернулись со всероссийских стартов. В первый день – спринт. Старт раздельный. Два огневых рубежа. За каждый промах – штрафные круги. И пусть победа в кубке далеко не для всех самоцель, скорость и точность стрельбы важны каждому. На Алтае биатлонных стартов, к сожалению, не так много, а вот талантливых спортсменов, хоть отбавляй. Уже завтра соревнования в Сухом Логу продолжатся. В масс-стартах сразу четыре огневых рубежа. Юноши и девушки, мужчины и женщины стартуют одновременно, каждый в своей возрастной группе. Битва за Кубок Победы продолжается.

Алексей Любар

Взято отсюда.

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