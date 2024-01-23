На место прибыли медики скорой помощи. Что случилось с мужчиной и при каких обстоятельствах произошло ДТП, сейчас устанавливается

В Барнауле днем 23 января произошло ДТП в районе дома на улице Попова, 226а, сообщили “Толку” очевидцы.

По словам свидетелей аварии, водителю стало плохо за рулем и он попал в ДТП.

На место приехали медики, чтобы оказать медицинскую помощь мужчине. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобиль вылетел на оживленный тротуар. О пострадавших в инциденте не сообщается.

Взято отсюда