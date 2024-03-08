В Барнауле водитель Honda сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Фото: "Инцидент Барнаул"

Машина сбила ребенка, когда тот вышел на проезжую часть. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и медики скорой помощи

7 марта в Барнауле 45-летний водитель Honda CR-V наехал на 10-летнего школьника, сообщает городская Госавтоинспекция

ДТП произошло на улице Сергея Ускова. Иномарка сбила ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходу.

В результате аварии пострадавший получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация школьнику не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле водитель сбил ребенка, дал ему коробку конфет и уехал. Позже в полиции удалось установить личность автомобилиста.

Взято отсюда.

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