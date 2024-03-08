В Барнауле водитель Honda сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Фото: "Инцидент Барнаул"
Машина сбила ребенка, когда тот вышел на проезжую часть. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и медики скорой помощи
7 марта в Барнауле 45-летний водитель Honda CR-V наехал на 10-летнего школьника, сообщает городская Госавтоинспекция
ДТП произошло на улице Сергея Ускова. Иномарка сбила ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходу.
В результате аварии пострадавший получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация школьнику не потребовалась.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в Барнауле водитель сбил ребенка, дал ему коробку конфет и уехал. Позже в полиции удалось установить личность автомобилиста.
Взято отсюда.
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