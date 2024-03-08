реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле водитель Honda сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле водитель Honda сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Фото: "Инцидент Барнаул"

Машина сбила ребенка, когда тот вышел на проезжую часть. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и медики скорой помощи

7 марта в Барнауле 45-летний водитель Honda CR-V наехал на 10-летнего школьника, сообщает городская Госавтоинспекция

ДТП произошло на улице Сергея Ускова. Иномарка сбила ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходу.

В результате аварии пострадавший получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация школьнику не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле водитель сбил ребенка, дал ему коробку конфет и уехал. Позже в полиции удалось установить личность автомобилиста.

Взято отсюда.

алтай последние новости , алтай новости происшествия ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем они занимаются

Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем…

В Алтайском крае проживает почти 1 млн 158 тыс. женщин…

“Цветы для автоледи”: сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты в цирк

“Цветы для автоледи”: сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты…

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края поздравили женщин с Международным женским днем…

В алтайском селе живодеры жестоко расправились с кошкой и котятами

В алтайском селе живодеры жестоко расправились с кошкой и…

Кошка Фото: unsplash.com Подросток и его взрослый товарищ сняли на…

В Барнауле две девочки-подростка избили женщину в трамвае

В Барнауле две девочки-подростка избили женщину в трамвае

Трамвай Фото: Pixabay Родственница пострадавшей опубликовала видео, на котором у…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp