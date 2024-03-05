В Барнауле водитель мусоровоза сбил ребенка во дворе дома

Ребенок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение

В Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель мусоровоза совершил наезд на пешехода, сообщает “В курсе 22”.

ЧП произошло утром 4 марта в 07:35 часов во дворе многоквартирного дома по ул. Малахова, №107.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель-мужчина, управляя грузовым автомобилем МКМ 441081-мусоровоз, двигаясь задним ходом совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 11 лет.

В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, не госпитализирован.

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Взято отсюда