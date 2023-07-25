В Барнауле водитель на квадроцикле сбил 10-летнего ребенка и скрылся

Водитель на квадроцикле Фото: скриншот из видео "Инцидент Барнаул"

Мужчина сбил стоящего на обочине ребенка на нерегулируемом перекрестке. После аварии мальчику понадобилась медицинская помощь

Вечером 23 июля в барнаульском поселке Лесном водитель на квадроцикле наехал на 10-летнего мальчика, сообщает “Инцидент Барнаул” в своем Telegram-канале.

По данным городской Госавтоинспекции, авария случилась на нерегулируемом пересечении улиц Нарядной и Привольной. Мужчина, который управлял квадроциклом, сбил ребенка, который стоял на обочине. После этого водитель уехал с места происшествия.

В результате ДТП школьник получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время полицейские разыскивают неизвестного водителя.

Ранее стало известно, что два автомобиля попали в лобовое ДТП в барнаульском поселке. Один из водителей получил травмы.